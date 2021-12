Op een na hoogste aantal overlijdens in vijf jaar

Het voorbije jaar lijkt het op een na hoogste aantal overlijdens te zullen tellen van de afgelopen vijf jaar. Alleen in 2020 lag dat aantal nog hoger. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van statistiekbureau Statbel.

De cijfers zijn up-to-date tot 19 december 2021, maar toch lijkt het nu al zo dat 2021 het jaar met het op een na hoogste aantal overlijdens wordt van de voorbije vijf jaar. Met slechts een tiental dagen waarvoor cijfers ontbreken, lag het cumulatieve aantal overlijdens in 2021 op 108.053. Alleen in 2020 lag dat cijfer op die dag (fors) hoger, met 122.408. Het jaar met het op twee na hoogste aantal overlijdens was 2018: toen waren er op 19 december 106.801 sterfgevallen.

‘Nieuwvormingen’

Covid-19 eiste volgens de voorlopige cijfers 8.489 sterfgevallen in 2021, zo staat te lezen op de website van Statbel, dat zich baseert op cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Voor 2020 en 2021 samen gaat het voorlopig om 28.308 sterfgevallen. Ter vergelijking: in de periode 2010-2018 vielen er jaarlijks gemiddeld ruim 34.000 overlijdens te betreuren door hart- en vaatziekten. Kanker en andere ‘nieuwvormingen’ eisten jaarlijks gemiddeld bijna 32.000 overlijdens.

Sinds het najaar van 2021 valt te zien dat het totale aantal overlijdens weer hoger uitvalt dan het gemiddelde aantal overlijdens per dag in de periode 2009-2018. Die trend gaat gepaard met een stijgende trend in het aantal overlijdens door covid-19. In de zomermaanden lag het totale aantal overlijdens steeds in de buurt van het gemiddelde van 2009-2018.