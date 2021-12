Een man in de Indonesische provincie Noord-Sumatra liep vorige week maandag met zijn paraplu door de regen toen plots de bliksem op hem inviel. Van zijn paraplu bleef niets meer over en de man zelf viel bewusteloos neer. Hoewel de beelden anders doen vermoeden, is de man er met enkele brandwonden aan zijn handen goed vanaf gekomen.