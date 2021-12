Minister Verlinden over gasexplosie: ‘Het blijft bang afwachten’

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft haar medeleven verklaard aan alle getroffenen van de gasexplosie in Turnhout. Ze wordt naar eigen zeggen voortdurend op de hoogte gehouden over de voortgang van de reddingswerken.

‘Ook op de laatste dag van het jaar toont 2021 zich van zijn meest onvoorspelbare en verwoestende kant. Sterkte aan alle getroffenen’, reageerde de Belgische minister van Binnenlandse Zaken via Twitter op de gasexplosie in Turnhout. ‘Veel moed aan alle hulpdiensten die zich op dit moment in Turnhout met grote deskundigheid inzetten voor de slachtoffers.’

Minister Verlinden zit momenteel zelf in het buitenland, maar wordt volgens haar kabinet voortdurend geïnformeerd over de vorderingen van het zoekwerk in Turnhout. Ze heeft ook al contact gehad met burgemeester Van Miert. ‘Uit dit gesprek bleek dat alle diensten en ook de buurgemeenten voor de noodzakelijke ondersteuning zorgen. Intussen blijft het bang afwachten’, klinkt het.

Ook andere politici, zoals Groen-vicepremier Petra De Sutter en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, drukten hun medeleven uit. Vlaams parlementslid Hannes Anaf (Vooruit) woont zelf in Turnhout en hoorde een ‘doffe knal’: ‘Courage aan de slachtoffers. En aan alle hulpverleners’, schrijft hij.