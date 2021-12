12-jarige jongen in Nederland overleden door vuurwerkincident

Een jongen van twaalf jaar is vrijdag om het leven gekomen in het Nederlandse Haaksbergen (Overijssel) door een ongeval met vuurwerk. Twee andere kinderen raakten gewond.

Drie jongens liepen vrijdag in de voortuin van een woning in Haaksbergen toen een man met een klaphamer op magnesiumpoeder sloeg. De knal die daaruit voortkwam, was zo hevig dat een van de jongetjes overleed. Hij was twaalf jaar. De twee anderen raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe en zou ter plaatse door een van de ouders zijn gereanimeerd.

De leeftijd van de twee gewonde jongetjes werd niet vrijgegeven.

Hoewel ooggetuigen dus spreken van een vuurwerkincident, wil de lokale politie dat nog niet bevestigen. ‘Vanwege de ernst van de zaak gaan rechercheurs ter plaatse verder onderzoek doen’, aldus een politiewoordvoerster.