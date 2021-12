In New York wordt de jaarwisseling altijd groots gevierd met het ‘ball-drop’-event op Times Square: op de wolkenkrabber One Times Square daalt een kleurrijke lichtgevende bal een minuut voor middernacht naar beneden terwijl feestvierders aftellen. Niets wordt aan het toeval overgelaten en daarom werd de bal donderdag al uitvoerig getest onder het toeziend oog van organisatoren Jeffrey Straus en Christine Duffy.