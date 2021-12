Een zware gasexplosie heeft vrijdagochtend een appartementsgebouw in Turnhout deels doen instorten. De hele buurt werd opgeschrikt door een hels lawaai. ‘Er ligt heel veel puin op straat.’

‘Ik was net met mijn vriendin aan het bellen toen ik een heel luide knal hoorde’, zegt Frans Caers (69), een man die in het appartementsgebouw aan de overkant woont. ‘Het glas lag binnen in mijn appartement ...