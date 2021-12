Op een video is te zien hoe een lid van de Queen’s Guard een kind zonder pardon omver loopt in de buurt van de Tower of London. Hij was er zich duidelijk niet van bewust dat de British Guard onverstoorbaar zijn werk doet en dus voor niemand stopt. De jongen raakte niet gewond en stond gewoon weer recht. De beelden gingen in geen tijd viraal.

De video werd woensdag anoniem gepost op Tiktok. In een verklaring zei de woordvoerder van Defensie dat ze op de hoogte waren van het incident. ‘De bewakers waarschuwden het publiek dat er een patrouille naderde, maar de jongen rende helaas onverwachts voor de soldaat uit’, aldus de woordvoerder. ‘Na het incident ging de soldaat kijken of alles oké was met het kind.’