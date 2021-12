Crisiscentrum: ’Weekcijfers besmettingen gaan vanaf zaterdag weer stijgen’

Het aantal coronabesmetttingen per week in België neemt nog steeds af, maar aan deze daling komt binnenkort een einde, omdat de dagcijfers weer stijgen. Dat heeft Boudewijn Catry vrijdag gezegd bij een persmoment van het Nationaal Crisiscentrum.

Sinds zondag stijgt het dagelijks aantal besmettingen per dag, wat vanaf zaterdag terug te zien zal zijn in de weekgemiddelden. Gemiddeld raken elke dag 7.039 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van een week eerder.

Begin van deze week lagen de dagelijkse cijfers echter op 13.000 besmettingen per dag, waardoor de weekcijfers vanaf zaterdag ook weer zullen gaan stijgen. Vooral in Brussel, Vlaams- en Waals Brabant en onder jongeren loopt het aantal besmettingen hard op. De omikronvariant zorgt nu voor 72 procent van de besmettingen.

‘De dagcijfers liggen 50 tot 75 procent hoger dan de week ervoor, wat betekent dat vanaf morgen ook de weekgemiddelden zullen stijgen. Ook in de ziekenhuizen zien we die stijgende trend. De bezetting op intensieve blijft wel dalen en nadert de grens van 500 bedden.’ De impact van de omikrongolf op de ziekenhuisbezetting blijft volgens Catry ‘erg onzeker’.

Catry benadrukt dat het belangrijk is ook bij de eindejaarsbijeenkomsten bij familie en vrienden voorzichtig te blijven en zich aan de regels te houden.