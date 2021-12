Schrijver en dichter Bart Plouvier overleden

Schrijver en dichter Bart Plouvier is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Vrijdag, zijn uitgeverij. Hij schreef talloze romans, kortverhalen, theaterteksten en verlegde zijn focus sinds zijn pensioen op poëzie.

Bart Plouvier, een pseudoniem van Bart Van Schaeren, werd in 1997 voltijds schrijver. Maar daar ging al een heel leven aan vooraf. De voormalige matroos baatte in het Oost-Vlaamse Elversele ook een tijdlang een restaurant uit. ‘Aan de kost gekomen als bar­man, tuinier, bouw­vakker, fabrieks­ar­beider, kok, brouwers­gast, muzikant in Bobejaanland, en nog wat. Aange­monsterd op een zee­sleper, aan boord beginnen schrijven. Terug aan wal een res­tau­rant gerund’, klinkt het dan ook in zijn schrijversbiografie.

De laatste jaren legde Plouvier zich toe op poëzie. Zijn laatste drie dichtbundels verschenen bij uitgeverij Vrijdag. In de zomer van 2021 verscheen de nieuwste dichtbundel, De zon regent koperen spijkers. Zijn eerste boek, De maquette, verscheen in 1987. Plouvier was ook actief als reisjournalist. Voor De Standaard schreef hij verschillende reisreportages, voornamelijk vanuit Frankrijk.

Plouvier werd in 1951 geboren als Bart Van Schaeren in Mortsel. In zijn jonge jaren was hij verwikkeld in het Antwerpse artiestenmilieu en de lokale hippiebeweging.