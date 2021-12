Op 16 juli 1962 besloot de 23 jarige Franse speleoloog Michel Siffre twee maanden alleen in een grot te verblijven om daar ter plekke onderzoek te doen. Toen men hem op 14 september liet weten dat de twee maanden verstreken waren, was hij verbijsterd. Hij verkeerde in de stellige overtuiging dat het pas 20 augustus was, naar zijn idee zou hij nog bijna een maand in de grot moeten doorbrengen. Ver van iedereen, in de donkerte van de grot, vergleed de tijd voor hem veel langzamer dan anders, zo maakte zijn experiment duidelijk. Jaren volgen elkaar gestaag op, ieder jaar opnieuw, ongeacht onze tijdsbeleving. Na alweer een donker covid-jaar klopt 2022 nu op de deur, en net als bij iedere andere geboorte biedt ook zij ondanks alles hoop en verwachting. Albert Bergeret, een vooraanstaande drukker van ansichtkaarten uit het begin van de 20ste eeuw, publiceerde ieder jaar prachtige kaarten waarin de fruitige jeugd (‘un bébé rose’) symbool staat voor het komende jaar, een nieuw élan. Slechts een enkele keer kostte het Vadertje Tijd zichtbaar moeite het verstreken jaar uit haar slaap te wekken om plaats te maken voor het komende jaar. Op een kaart uit 1904 toont de hem vergezellende klok dat het al óver twaalven is, terwijl een bevallige vrouw met geloken ogen alle heerlijkheden van het afgelopen jaar nog aan het overdenken is. Haar glimlach is de voorbode van een gloedvol toekomstig jaar. Moge deze glimlach ook afstralen op 2022!