Politiek in 2021: een jaar van wantrouwen

Januari: Het verhaal achter een half miljoen langdurig zieken

Eind januari dook Simon Andries in die andere snel stijgende curve, die van het aantal langdurig zieken in België. Het nieuws dat het er straks een half miljoen zullen zijn, werd het startschot van het dossier Voor altijd ziek, dat tot vandaag nazindert. Het Rekenhof kwam met een vernietigend rapport over het beleid, de regering-De Croo hernieuwt de oude belofte om werkgevers en werknemers te responsabiliseren.

Februari: de val van Sihame El Kaouakibi

Het begon met een relatief klein bericht op 2 februari: Onderzoek naar vermeende financiële malversaties bij Let’s Go Urban. De neergang de maanden erna van Sihame El Kaouakibi, rolmodel en liberale hoop in Antwerpen, werd een drama in erg veel bedrijven. Het onthulde een spinnenweb aan vennootschappen waarin miljoenen euro’s aan subsidies op onduidelijke wijze rondgingen. Van de stad Antwerpen tot de federale regering, overal trok men gul de portefeuille open voor de ‘social entrepreneur’. Bart Brinckman volgde de hele saga van bij het begin en legt uit wat we ervan kunnen leren in deze podcast

Maart: wie fluit de staat terug?

Een jaar ver in de coronacrisis daagt het dat de macht van de overheid fors is toegenomen, met onder meer een avondklok en de mondmaskerplicht, controles op luchthavens en camera’s die zich lijken voort te planten. De federale ­regering legde de meest verregaande vrijheidsbeperkingen op zonder parlementair ­debat, zo stelt Matthias Verbergt vast. En dan moest de discussie over het Covid Safe Ticket en het verplicht vaccineren nog beginnen.

April: Oosterweel graaft in vervuilde grond

Dat voorpaginabericht op 26 april zet een dossier op scherp dat momenteel voorwerp is van een onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement. Samen met het stikstofdossier gaat het naar het hart van de discussie in hoeverre economie kan wegen op ecologie. 3M blijkt al snel een bedrijf dat zich niet zomaar in de hoek laat zetten. Minister Zuhal Demir (N-VA) evenmin, wat haar populariteit snel doet toenemen. Lisa De Bode analyseert de politieke splinterbom in deze podcast.

Mei: de kiezer radicaliseert verder

Voor het tweede jaar op rijd bundelen De Standaard en VRT NWS de krachten met onderzoekers Stefaan Walgrave (UA) en Jonas Lefevere (VUB) voor De Stemming, een electoraal onderzoek dat dieper peilt naar de stemming bij de burger. Die toont zich ontgoocheld in het gevoerde beleid. Bijna één op twee stemt op de Vlaams-nationalistische N-VA en Vlaams Belang, zelfs wanneer die partijprogramma’s ver af staan van wat sommige van hun kiezers willen. Hoe dat kan, leest u in deze digitale longread met collega’s Tina Boeykens & Andy Stevens.

Juni: revolutie in de Dorpsstraat

Het Vlaams ‘decreet versterking lokale democratie’ blijkt een revolutie op kousenvoeten. Met de afschaffing van de opkomstplicht, een initiatiefrecht voor de grootste partij en de semi-rechtstreekse burgemeestersverkiezing herschrijft het de spelregels voor de lokale verkiezingen van 2024. Politicologen vrezen een afkalvende opkomst, het aantal lijsten burgemeester kan straks wel eens groot zijn. Maar wanneer blijkt dat het decreet meteen toelaat om van coalitie te wisselen via een alternatieve meerderheid, gaan de poppen aan het dansen in onder meer de Panne en Blankenberge. Onrechtstreeks trekt het decreet ook een streep door het schepenambt van Willem-Frederik Schiltz in Antwerpen, waar N-VA en Vooruit ook zonder de liberalen een doorstart zouden kunnen maken.

Juli: een afgang genaamd Afghanistan

‘Afghanistan zal de komende tien jaar geen veilig land worden.’ Profetische woorden van Pierre Gérard in dit ontnuchterende interview met de Generaal-majoor van de Belgische landmacht door Peter De Lobel en Corry Hancké. Wie hun onderzoek 20 jaar oorlog in Afghanistan begin juli volgt, weet dan al dat het gruwelijk fout kan lopen wanneer de Westerse troepen zich een maand later volledig terugtrekken uit het land. De titel van de slotaflevering: Twintig jaar oorlog om niks.

Augustus: het schaduwkabinet spreekt

Ze spelen een cruciale rol in de politiek maar treden zelden in het voetlicht: de kabinetschefs. Deze zomer konden we er toch tien spreken. Het leverde een unieke inkijk in de keuken van de macht en hoe er gedreven mensen achter het fornuis staan. Zo ook de u misschien wel onbekende Amaury Bertholomé, de kabinetschef van ­Pierre-Yves Jeholet (MR), de minister-president van de Franse Gemeenschap. ‘Of die over twintig jaar nog bestaat, ik zou het niet durven te zeggen’, zo bekent Bertholomé aan collega Christof Vanschoubroek.

September: de perceptiestrijd die kernuitstap heet

Wat een technische discussie had kunnen worden – sluiten we 5 of alle 7 nucleaire reactoren – wordt een giftige stellingenoorlog over stijgende prijzen, onverantwoorde milieuschade en nakende black-outs. Redacteur Wim Winckelmans, die het dossier al jaren volgt, laat de feiten voor zich spreken in een reeks over de kernuitstap. Een beslissing is er vooralsnog niet, de discussie gaat verder. Zo ook bij De Standaard, waar Lisa De Bode en Pascal Sertyn de pro’s en contra’s afwegen in onze nieuwe podcast Groot Gelijk.

Oktober: waarom Bart De Wever hoopt op en schrik heeft voor een systeemcrisis

Voor het eerst in zeven jaar had De Standaard nog eens een interview met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Nooit gaf De Wever zo helder aan hoe groot de inzet van de verkiezingen van 2024 wordt. De blokkering van het Belgische niveau moet het vliegwiel worden voor de confederale omslag. Maar dat ‘epische project’ dreigt gekaapt te worden door Vlaams Belang. De voorman van het Vlaams-nationalisme ligt er wakker van. 2024 wordt de laatste kans voor de generatie die twintig jaar geleden de N-VA boven de doopvont hield, zo stelt Matthias Verbergt vast die de partij ook dit jaar van nabij volgde. Of hernieuwt Zuhal Demir straks het vuur en de missie?

November: Blut en bronwater

Eind november trekken er 35.000 mensen door Brussel om het coronabeleid onder vuur te nemen. Het Covid Safe Ticket, verplichte vaccinatie in de zorg, de mondmaskers: zowat alle maatregelen worden afgewezen in naam van de vrijheid. De betoging brengt een bonte coalitie op de been die ook deels door extreemrechts blijkt te zijn op touw gezet. Ze is de verre uitwas van een groter wordende scepsis over het coronabeleid. Begin december hebben liefst zeven op de tien gevaccineerden weinig tot geen vertrouwen in de deskundigheid van politici.

December: de Vesder, symbool van een vertrouwenscrisis

Geen verhaal dit jaar zo dramatisch en zo belangrijk als dat van de waterramp in Wallonië. De natuurramp vond in juli plaats, maar de menselijke ramp voltrekt zich nog steeds. De toestand in de Vesdervallei is symbool komen te staan voor het groeiende wantrouwen in wat het beleid in dit land nog vermag. Mensen geloven de officiële verklaring voor de ramp niet meer, crisisbeheer liep fout, burgemeesters trekken het niet meer, Luik was bijna een stad onder water geweest. De schade is amper te overzien, het menselijke leed amper te peilen, de wederopbouw wordt een titanenwerk, met 1.342 kilometer aan beschadigde oevers. Peter De Lobel trok sinds juli bijna elke week naar het rampgebied en kwam telkens terug met nieuwe verbazingen. Nog het meest onder de indruk van de menselijke veerkracht, ondanks alles. Lees in zijn reportage Kerst in de Vesder uit de terugblikkrant van vorig weekend en ontdek waarom de burgemeester van Chaudfontaine dit jaar extra veel lichtjes heeft laten ophangen.

Tot volgend jaar!

