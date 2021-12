Rusland dreigt met ‘totale breuk’ als VS nieuwe sancties zou treffen door conflict met Oekraïne

Joe Biden en Vladimir Poetin hebben donderdagavond zo’n 50 minuten telefonisch overleg gepleegd. De crisis aan de grens van Oekraïne doet de spanningen oplopen tussen de Amerikaanse en Russische president. Poetin dreigde ermee alle banden met de VS op te blazen als het verdere sancties zou treffen tegen Rusland.

Op 10 januari zullen de Verenigde Staten en Rusland onderhandelingen starten over kernwapenverdragen en de toestand aan de Russisch-Oekraïense grens. Donderdag, twee weken voor dat gesprek, hadden ze al een telefoongesprek om de banden aan te halen. Het water blijft diep tussen Biden en Poetin.

Russisch president Vladimir Poetin zou gedreigd hebben met een ‘totale breuk’ tussen de twee landen als de VS nieuwe economische sancties zou treffen. Joe Biden gaf tegengas en maakte duidelijk dat de VS en zijn bondgenoten hard zouden optreden als Rusland beslist om Oekraïne binnen te vallen.

In Oekraïne bereidt het leger zich voor op een mogelijke Russische inval. Het westen reageert zenuwachtig op de opbouw van Russische troepen aan de grens, maar Rusland verwijt de Navo op zijn beurt van een agressieve opstelling. Volgens The New York Times herhaalde Poetin die verwijten meermaals in het telefoongesprek. ‘We gedragen ons zoals de VS zich zou gedragen als er wapens in gereedheid zouden worden gebracht aan hun grenzen’, zei Poetin volgens de Amerikaanse krant. Biden zou gezegd hebben dat er ‘geen winnaars zijn in een nucleair conflict’.

Het Witte Huis publiceerde na afloop een foto van Biden met de telefoon in zijn hand. Volgens Washington is er een diplomatieke oplossing mogelijk om een militaire escalatie in Oekraïne te vermijden. De Amerikaanse president herhaalde dat hij ongerust is dat er tienduizenden Russische militairen aanwezig zijn aan de Russisch-Oekraïense grens.

Moskou is nog steeds overtuigd dat een dialoog ‘gebaseerd op wederzijds respect’ mogelijk is om uit de crisis te geraken. Voor het Kremlin hangt de veiligheid van Rusland af van een verbod op de verdere uitbreiding van de Navo en een stopzetting van de militaire activiteiten van het westen aan de Russische grenzen.