2021 eindigt droog en uitzonderlijk zacht

Op de laatste dag van 2021 wordt het zwaarbewolkt maar het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 10 en 14 graden. De overgang van oud naar nieuw verloopt zwaarbewolkt maar grotendeels droog bij zeer hoge minima van 7 tot 12 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdag start in de meeste streken met een afwisseling van brede opklaringen en enkele wolkenvelden. In de Ardennen blijven de lage wolkenvelden tijdelijk nog aanwezig, maar ze lossen geleidelijk aan op. In de loop van de voormiddag en vooral in de namiddag neemt de bewolking opnieuw toe vanaf het westen en wordt het zwaarbewolkt in de meeste streken. Onder het wolkendek kan er soms wat gedruppel vallen, maar het blijft overwegend droog.

De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in Laag­ België. Er staat een matige of aan zee vrij krachtige wind uit het zuidwesten, met overal kans op rukwinden tot 50 km/u.

Vrijdagnacht is het overal zwaarbewolkt met in de Ardennen slechte zichtbaarheid door de lage bewolking. Het is meestal droog, afgezien van wat lichte motregen in het oosten van het land. De minima liggen tussen 7 en 12 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, later zuidzuidwestenwind.

Zaterdagochtend hangen er eerst veel lage wolken en in het oosten van het land is het mistig en kan er tijdelijk nog wat motregen uitvallen. Geleidelijk komen er brede opklaringen vanuit het westen en wordt het vrij zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Het is opnieuw zeer zacht met maxima tussen 10 graden op de Hoge Venen en 13 of 14 graden elders.

Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met soms perioden met regen of buien. Het blijft erg zacht met maxima tussen 7 en 12 graden. Maandag wordt het erg wisselvallig met soms intense buien. De maxima schommelen tussen 7 en 10 graden.

Dinsdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen of buien. De maxima halen 6 tot 9 graden. Woensdag wordt het veelal droog met soms brede opklaringen. Het wordt frisser met maxima van 1 graad in de Hoge Venen tot 6 graden in het westen.