Omikron verpulvert besmettingsrecords

Omikron gaat hard. In heel wat landen sneuvelt het ene dagelijks besmettingsrecord na het andere. Brave little Belgium lijkt samen met enkele anderen het langst gespaard van de vijfde golf.

Wereldwijd sneuvelde het weekgemiddelde aan nieuwe besmettingen. Tussen 23 en 29 december raakten 7,3 miljoen mensen besmet met het coronavirus. Dat komt neer op een dagelijks gemiddelde van 1.045.000 cases. Daarmee verpulvert het het vorige daggemiddelde met zeker 100.000 besmettingen. Het gros van die besmettingen vinden plaats op Europese en Noord-Amerikaanse bodem. Die stijging heeft alles te maken met de nieuwste variant van het coronavirus: omikron.

De afgelopen dagen stegen de besmettingscurves naar nieuwe dagpieken in:

de Verenigde Staten (ongeveer 290.000 per dag)

Frankrijk (208.099 per dag)

het Verenigd Koninkrijk (189.213 per dag)

Italië (126.888 per dag)

Zwitserland (8.890 per dag)

Ierland (20.554 per dag)

Portugal (28. 659 per dag)

Spanje (ongeveer 30.000 per dag)

Griekenland (35.580 per dag)

Denemarken (23.228 per dag)

Finland (3.112 per dag)

Australië (ongeveer 20.000 per dag)

In België dalen de coronacijfers voorlopig nog. Daarbij sluiten we ons aan bij Duitsland, Nederland en Oostenrijk en enkele Oost-Europese landen zoals Polen, Slowakije, Tsjechië en Hongarije. Zuid-Afrika, het land waar de omikronvariant eind november ontdekt werd, lijkt dan al over zijn piek heen. Daarom werd de nachtklok die er gold intussen weer afgeschaft.

Volgens eerste studies lijkt omikron veel besmettelijker, maar wel minder ziekmakend.

