Showbizz opgeschrikt door dood van ‘manager van de sterren’

‘De manager van de sterren.’ Zo stond de 55-jarige Angela Kukawski bekend bij haar vrienden, tot ze brutaal vermoord werd teruggevonden in de koffer van haar auto in Californië. Kukawski laat vijf kinderen en een showbizzwereld in shock na. Beroemde klanten als Kim Kardashian en Nicki Minaj omschrijven haar als ‘de liefste’.