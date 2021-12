Brussels Gewest koopt gebouw voor noodopvang transmigranten

Op impuls van minister-president Rudi Vervoort (PS) koopt het Brussels Gewest een gebouw om transitmigranten op te vangen. De Brusselse regering vraagt de federale regering om de kosten voor opvang sinds 2019 terug te betalen.

Er spelen vooral humanitaire motieven binnen de Brusselse regering om een gebouwencomplex aan de Bourgetlaan 20 in Haren te kopen. ‘Het is niet meer dan gerechtvaardigd om mensen in een precaire situatie op te vangen, zeker tijdens een pandemie die blijft aanhouden’, zegt regeringsleider Vervoort.

Het is de bedoeling om er op langere termijn een opvang- en doorverwijscentrum voor transmigranten in te vestigen. Het opvancentrum heeft een capaciteit van 400 bedden en werd in samenwerking met citydev.brussels aangekocht.

Geen bevoegdheid

Nochtans is asiel en migratie een federale bevoegdheid. ‘Maar transmigranten plaatsen zich buiten dat systeem, een beetje zoals daklozen’, zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). ‘De staatssecretaris is bevoegd voor de opvang van wie hier asiel aanvraagt. De mensen waarover het hier gaat vragen helemaal geen asiel aan. Nochtans proberen we via Fedasil de hand te reiken naar transitmigranten.’

Op Twitter liet de staatssecretaris zich kritisch uit over de aankoop van het Gewest. Volgens hem geeft het een verkeerd signaal: ‘Onderneem gerust een levensgevaarlijke en onwettige doortocht naar het VK. Je mag zelfs uitrusten in Brussel.’

‘Als het Brussels Gewest dit wenst te doen moeten, is dat voor hun eigen rekening, alsook de factuur’, voegt Mahdi aan zijn reactie toe. Hij wil wel verder blijven werken aan opvang- en oriëntatiecentra in Brussel. ‘Want niemand is gebaat bij onwettig verblijf.’

Brief uit oktober

In oktober schreef de Brusselse regering nog een brief aan verschillende leden van de federale regering. Daarin vroegen ze hulp om de situatie met de transmigranten aan te pakken. Toen reageerde de federale overheid al dat de opvang van personen zonder wettig verblijf niet hun bevoegdheid is, maar dat dat niet uitsluit dat staatssecretaris Mahdi ‘inspanningen levert om de problematiek van transitmigranten en mensen zonder wettig verblijf aan te pakken.’