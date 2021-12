De laatste dagen zijn er lange wachtrijen bij Limburgse vuurwerkwinkels. Vooral Nederlanders komen ondanks de lockdown daar toch een grote voorraad inslaan. ‘Dit heb ik in mijn hele carrière nog niet gezien.’

Vooral in de grensstreek stonden er woensdag en donderdag lange wachtrijen. ‘Het is een gekkenhuis’, zegt Lucien Drutti van Drutti Vuurwerk in Lanaken. ‘Ik heb dit nog nooit meegemaakt. We moeten constant ...