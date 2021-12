Brad Atchison uit Canada kon afgelopen week een zeldzaam natuurfenomeen vastleggen. Hij was er getuige van hoe een stroompje in enkele seconden tijd verdween onder het ijs, een natuurverschijnsel dat frazil ice of frazilijs heet. Daarbij hopen ijskristallen zich voortdurend op boven het water waardoor de rivier plots aan het oog onttrokken wordt.