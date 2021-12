Eerste kindervaccinaties gezet in Gooik

In het Vlaams-Brabantse Gooik zijn de eerste kinderen in Vlaanderen gevaccineerd tegen corona. Het vaccinatiecentrum was speciaal voor de gelegenheid ingericht op een leuke en originele manier.

Er zijn drie vaccinatieruimtes in het Gooikse vaccinatiecentrum. Alle drie kregen die vandaag een eigen thema. Kinderen kunnen kiezen tussen Batman, de politie of een boot. Wie wat meer afzondering wil, kan terecht in een vierde en ietwat afgezonderde ruimte, die aangekleed is in thema zee.

Alle vrijwilligers en werknemers van het centrum hebben zich voor de gelegenheid uitgedost in verkleedkleren. Ieder kind krijgt ook een ‘vaccinatiediploma’ met zijn of haar naam op en de boodschap dat ze ‘een echte virusvechter zijn’.

‘Ik was een beetje nerveus, maar het spuitje deed helemaal geen pijn’, zei de 11-jarige Lou Vanvaerenbergh, die als eerste een prikje gekregen heeft. ‘Een jaar geleden heb ik zelf covid gehad, dus wou ik zeker een spuitje laten zetten. Mijn oma woont ook bij ons thuis: ik wil haar beschermen.’

In Gooik werden donderdag 200 kinderen uitgenodigd om zich te komen laten vaccineren. Het was vooral een testcase: hoe lang duurt het zetten van de prik? hoe vlot gaat het hele gebeuren? Er werden zes minuten per kind voorzien.

Foto: ISOPIX

Intussen hebben, naast het centrum in Gooik, nog vijftien andere centra in Vlaanderen reeds uitnodigingen gestuurd naar 5- tot 11-jarigen. Die kinderen zullen vermoedelijk in de eerste week van januari hun prik krijgen. Vanaf dan zullen ook alle andere centra stelselmatig volgen.

‘Hoeveel kinderen zich zullen laten vaccineren, is de grote vraag’, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Sommige peilingen spreken van 40 procent, andere van 70. We gaan moeten afwachten wat de uiteindelijke graad wordt. Als Agentschap willen we oproepen om de vaccinatie goed te overwegen en het als een extra barrière te zien tegen het virus.’ Tot nu is er nog geen enkele afzegging genoteerd in Gooik.

bijwerkingen zijn er? En op lange termijn? Hebben gezonde kinderen, die weinig te vrezen hebben van corona, wel iets te winnen bij vaccinatie? En wat winnen de volwassenen erbij, aangezien kinderen ook na vaccinatie het virus kunnen doorgeven? Hoe zit dat met de omikronvariant? Al deze vragen hebben wij voor u beantwoord. Veel ouders worstelen met de vraag of een coronavaccinatie bij kinderen wel een goed idee is. Welkezijn er? En op lange termijn? Hebben gezonde kinderen, die weinig te vrezen hebben van corona,bij vaccinatie? En wat winnen de volwassenen erbij, aangezien kinderen ook na vaccinatie het virus kunnen doorgeven? Hoe zit dat met de

Aan de ingang van het centrum in Gooik kwam rond 14.30 uur een tiental mensen samen die protesteerden tegen de vaccinatiecampagne. Ze droegen borden met slogans als ‘Uw kind is gezond, hou het zo’, of ‘Kinderen prikken is een vergissing’, en lieten van zich horen door een aantal liedjes te zingen. De actie verliep over het algemeen rustig.

Alle kinderen worden ingeënt met het Pfizervaccin. Tot nu toe is dat het enige ‘merk’ dat is goedgekeurd voor de leeftijdsgroep van 5- tot 11-jarigen. De kinderen krijgen ongeveer een derde van de vaccindosis die volwassenen toegediend krijgen.