In Zoo Planckendael is op kerstavond een vijfde stekelvarken geboren. Het was 25 jaar geleden dat er nog eens een stekelvarken geboren werd in het dierenpark, maar een succesvol ouderpaar bracht daar dit jaar verandering in met vijf jongen. Het geslacht van het kerstkind is nog niet geweten en er is ook nog geen naam gekozen. Wat wel zeker is, is dat de naam zal beginnen met de letter ‘W’ net als de broertjes en zusjes: Wafa, Winga, Willie en Wonka.