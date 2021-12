Opnieuw Nederlandse drukte in Antwerpen, veertien personen opgepakt bij vechtpartijen

Ook op donderdag zakten weer heel wat Nederlanders af naar Antwerpen om de lockdown in eigen land te ontlopen. Het is druk op de weg en op de trein. De politie meldt dat er veertien personen werden opgepakt bij twee verschillende vechtpartijen.

De trek naar Antwerpen leidde donderdag vooral op de E19 tot files en langzaam rijden, onder meer ter hoogte van de grensovergang en Loenhout. Het Vlaams Verkeerscentrum riep opnieuw op om niet de Antwerpse binnenstad in te trekken met de wagen, maar die achter te laten op een van de Park + Rideparkings buiten de stad.

Toch sloegen heel wat dagjestoeristen die goeie raad opnieuw in de wind en reed men massaal het centrum van Antwerpen binnen. Dat zorgde voor files op de Leien en gevaarlijke situaties op enkele drukke punten.

Heel wat Nederlanders zakten de voorbije dagen ook met de trein af naar Antwerpen. De federale politie schat dat er dinsdag bijna 6.400 Nederlandse toeristen van de trein stapten. Op woensdag 29 januari ging het zelfs om meer dan 7.600 reizigers. Donderdag worden opnieuw zo’n 6.500 Nederlandse treinreizigers verwacht.

Extra ‘crowd control’

Om de reizigersstroom in goede banen te leiden, werkt de federale politie intensief samen met onder andere Securail en de Antwerpse politie. Alle diensten zetten extra personeel in. ‘In overleg met de NMBS worden de treinen van en naar Nederland verspreid over verschillende perrons, om de reizigersstromen uit elkaar te trekken’, zegt de federale politie.

Na de sluiting van de winkels keren heel wat toeristen, waaronder veel gezinnen met kinderen, terug richting Nederland. Vanaf 18 uur zetten de veiligheidsdiensten extra in op ‘crowd control’ in het station en op de perrons. ‘In de daaropvolgende uren blijft het doorgaans erg druk met een jonger reizigerspubliek, soms groepjes jongeren die wat onder invloed zijn van alcohol’, aldus de politie. ‘De veiligheidsdiensten blijven versterkt aanwezig tot de laatste treinen richting Nederland vertrokken zijn rond 23 uur.’

Vechtpartij

Tot nu toe waren er geen grote incidenten. Al moest de politie wel optreden bij twee vechtpartijen. Daarbij werden in totaal veertien personen opgepakt. Bij de eerste vechtpartij, nabij de Grote Markt, waren zeven Nederlanders en twee Belgen betrokken. Eén persoon belandde in het ziekenhuis. De tweede vechtpartij vond plaats aan de Waalsekaai, met vijf Nederlandse betrokkenen. Begin januari volgt een evaluatie van de werking met alle betrokken diensten, onder leiding van het Crisiscentrum en in aanwezigheid van Antwerps gouverneur Cathy Berx.