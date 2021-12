Zuid-Europa kleurt roder op Europese coronakaart

Na Noord- en West-Europa kleurt nu het zuiden van het continent volledig rood op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Ook in de Italiaanse laars valt geen geel meer te bespeuren.

Het ECDC publiceert elke donderdag een landkaart met kleurcodes, gebaseerd op het aantal besmettingen met covid-19 en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. De kleuren variëren van groen tot geel, rood en donkerrood, afhankelijk van de ernst van de epidemiologische situatie.

De ECDC-kaart kleurt ook deze week voornamelijk rood en donkerrood. Het geel dat vorige week nog te zien was in de hak van de Italiaanse laars en op Sardinië, is bovendien ingewisseld voor rood. Spanje kleurt deze week volledig donkerrood. Op het vasteland ziet nu alleen Roemenië nog grotendeels geel en groen, op hoofdstad Boekarest na. Ook overzeese gebieden als Guadeloupe en Saint Martin, Martinique en Mayotte, kleuren nog geel.

België kleurt al sinds 4 november volledig donkerrood op de ECDC-kaart. Voor Vlaanderen is het van 14 oktober geleden dat de coronakaart nog geel kleurde.

Het ECDC geeft een land of regio de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent, of als de incidentie boven de 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio. Vanaf 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners kleurt de kaart donkerrood.