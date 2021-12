Bart Somers schorst Veerle Heeren zes maanden als burgemeester

Veerle Heeren (CD&V) wordt zes maanden geschorst als burgemeester van Sint-Truiden. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) beslist op basis van een hoorzitting.

‘Niettegenstaande enkele verzachtende omstandigheden, heeft Veerle Heeren als burgemeester een bewezen tuchtfeit gepleegd door zichzelf en enkele mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. Een burgemeester heeft een voorbeeldfunctie’, aldus minister Somers.

Begin mei lekte via de lokale nieuwswebsite Trudocs dat Veerle Heeren zichzelf en dertien familieleden en vrienden midden maart al liet vaccineren. Onder hen waren onder anderen haar zoon, zus, twee buren en een vriend. Heeren gaf uiteindelijk op 10 mei in een gemeenteraad toe ‘een fout’ te hebben gemaakt. Onder druk van coalitiepartners N-VA en Open VLD zette Heeren tijdelijk een stap opzij.

Somers beslist nu om een tuchtsanctie op te leggen waarbij Heeren uit het ambt van burgemeester wordt geschorst gedurende een periode van zes maanden, ingaande op 1 februari 2022.

‘De feiten voltrokken zich op een moment dat onze maatschappij zich in volle crisissituatie bevond en op een moment dat het vertrouwen van de burger in de overheid maximaal moest worden gewaarborgd. Een burgemeester kan haar functie niet misbruiken om zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd te laten vaccineren. De schorsing voor de duur van zes maanden is volgens mij een evenredige en gepaste tuchtstraf’, aldus Somers.

Wie vervangt?

Wie Heeren gedurende die periode zal vervangen, is nog niet duidelijk. Toen ze eerder dit jaar tijdelijk een stap opzij zette, had eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA) het overgenomen. Maar intussen heeft oppositiepartij Vooruit een klacht ingediend tegen Engelbosch wegens mogelijke voorkennis en belangenvermenging bij de aankoop van een stuk grond. Het is niet duidelijk of dat zal meespelen bij de onderhandelingen die de coalitiepartners in Sint-Truiden zullen voeren over de vervanging.