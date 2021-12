Hervatting proces aanslagen Parijs mogelijk uitgesteld wegens coronabesmetting Abdeslam

Het proces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs wordt normaal gezien hervat op 4 januari maar de kans bestaat dat er twee dagen uitstel komen vanwege de coronabesmetting van hoofdbeschuldigde Salah Abdeslam. Dat meldde France Inter en het nieuws wordt bevestigd door bronnen dichtbij het dossier.

Salah Abdeslam heeft maandag positief getest op covid-19. Abdeslam is de enige overlevende van het commando van terreurgroep IS dat verantwoordelijk is voor de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

Hoewel Abdeslam in de gevangenis van Fleury-Mérogis, nabij Parijs, in eenzame opsluiting zit, heeft hij maandag toch positief getest op het coronavirus. In de gevangenis zou een uitbraak van het coronavirus zijn. De komende dagen worden nieuwe coronatesten uitgevoerd.

Een hoorzitting van Abdeslam staat gepland op 13 januari.