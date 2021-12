Zevendaags gemiddelden dalen nog, maar maandag al zeker 13.000 besmettingen geregistreerd

Zowel het aantal besmettingen, sterfgevallen als ziekenhuisopnames blijft voorlopig dalen op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Maar het kantelpunt zit er toch aan te komen: zo staan voor afgelopen maandag 27 december meer dan 13.000 besmettingen in de tabellen.

In de week vanaf 20 tot en met 26 december kwamen er dagelijks gemiddeld 6.446 bevestigde besmettingen, een daling van 21 procent. Maar de weekcijfers lopen doorgaans achter op de trend. In de dagcijfers is immers wel al een kentering waar te nemen. De vaart waarmee de besmettingen afnamen, zakt immers met de dag. En op maandag 27 december is er een nieuwe piek: toen zijn al zeker 13.090 besmettingen geregistreerd. Het gaat om voorlopige cijfers die nog kunnen stijgen. Door het kerstweekend is het bovendien goed mogelijk dat de cijfers er langer over doen om door te stromen.

Door de omikronvariant, die volgens de laatste cijfers goed is voor 80 procent van de besmettingen in ons land, verwachten experts een forse stijging in de besmettingscijfers de komende dagen.

Ook wat ziekenhuisopnames en overlijdens betreft, blijven de weekgemiddelden voorlopig dalen. In de voorbije zeven dagen waren er per dag gemiddeld 132,1 ziekenhuisopnames, een daling van 20 procent vergeleken met de week ervoor.

Momenteel liggen 1.870 coronapatiënten in de ziekenhuizen, tegen de 1.903 die Sciensano woensdag meldde. Van hen liggen er 566 op de afdelingen intensieve zorg, tegen 581 die woensdag zijn gemeld.

Gemiddeld overleden per dag 31 mensen door covid, een daling van 16 procent. In totaal stierven in ons land al 28.267 mensen aan een coronabesmetting.

Intussen kregen al zowat 4,175 miljoen Belgen een boosterprik, of 36 procent van de volledige bevolking.