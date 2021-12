Man moet 8.000 jaar wachten voor hij Israël uit mag

De Australiër Noam Huppert moet nog zowat 8.000 jaar wachten vooraleer hij Israël weer mag verlaten. Het land heeft hem een uitreisverbod opgelegd tot het jaar 9999, omdat hij zijn ex-vrouw en kinderen nog ruim 2 miljoen euro alimentatie verschuldigd is.

Hupperts toenmalige echtgenote, die de Is­raëlische nationaliteit heeft, verhuisde van Australië terug naar ­Israël in 2011, toen hun kinderen drie maanden en vijf jaar oud waren. Huppert volgde haar in 2012, maar al snel ­gingen ze uit elkaar.

Het jaar daarop spande zijn ex een rechtszaak aan tegen Huppert. Het gevolg was dat hij een ‘uitstel van vertrek’ kreeg opgelegd, waardoor hij het land pas kan verlaten na het betalen van alimentatie. Concreet zou Huppert elke maand ruim 1.400 euro moeten betalen aan zijn twee kinderen, tot ­wanneer ze achttien zijn geworden.

Wellicht is het jaar 9999 gekozen omdat dat het verst verwijderde jaartal was dat het online systeem toestond.

In de krant The Guardian noemt de man zijn situatie ‘levensbedreigend’. Het is volgens de krant niet duidelijk of hij intussen al betalingen heeft gedaan.