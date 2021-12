Nog meer video op Instagram in 2022, zegt baas

Instagram zal volgend jaar nog meer inzetten op video, zegt Adam Mosseri, bij Meta verantwoordelijk voor Instagram, in (jawel) een videoboodschap.

‘We moeten wat Instagram is opnieuw bedenken, omdat de wereld snel verandert’, zegt Mosseri. Alle Instagramvideo’s worden samengebracht in Reels, dat een steeds belangrijker onderdeel wordt van het sociale netwerk. Reels wordt algemeen beschouwd als een kloon van het ook dit jaar weer uiterst succesvolle Tiktok.

Daarnaast gaat Instagram zich in 2022 richten op het verbeteren van Messenger. Volgens Mosseri is het ‘duidelijk geworden’ dat berichten versturen de belangrijkste manier is voor vrienden om elkaar online te ontmoeten. Daarom gaat Instagram komend jaar de berichtendienst in de app uitbreiden om het makkelijker te maken om berichten naar anderen te sturen.

Mosseri zegt ook dat Instagram komend jaar van plan is werk te maken van transparantie. ‘Mensen moeten begrijpen hoe Instagram werkt’, zegt hij. Hoe Instagram dat gaat doen, zegt Mosseri er niet bij. Tot slot gaat Instagram ‘nieuwe manieren introduceren’ voor creators om geld te verdienen via de app.

