Vier vragen| Hoe zal de tweede oudejaarsavond met corona eruitzien?

Geen grote diners, niet aftellen in de discotheek en op vele plaatsen zal ook de knaldrang naar vuurwerk onderdrukt worden. 2022 wordt summier ingezet, maar er zijn meer mogelijkheden dan bij de start van 2021.

1. Met hoeveel mensen kan ik oudejaar vieren?

In de privésfeer staat daar geen limiet op. Toch vraagt de regering om niet in grote groepen te gaan feesten. Wie op bezoek gaat of gasten ontvangt wordt sterk aangeraden om een zelftest te nemen. Zo bent u zeker dat u de eerste weken van 2022 niet in quarantaine hoeft door te brengen.

In een horecazaak kan u maar met 6 personen aan eenzelfde tafel vieren. Reken ook mee dat u dan een Corona Safe Ticket moet kunnen voorleggen bij binnenkomst. Enkel aan tafel mag het mondmasker af. Het nieuwe jaar inzetten in een discotheek kan niet: die zijn nog tot het einde van januari gesloten.

2. Kan ik dit jaar wel aftellen naar het nieuwe jaar?

In een horecazaak zal dat niet lukken, die moeten sluiten om 23 uur. Een uurtje voor het aftellen dus. Wie in de privésfeer viert zal niet tegengehouden worden om af te tellen naar het nieuwe jaar. In tegenstelling tot vorig jaar geldt geen avondklok en kan u dus gerust na middernacht buiten op straat komen.

3. Zal er vuurwerk zijn?

Er geldt geen algemeen verbod op vuurwerk. De beslissing om al dan niet vuurwerk op oudejaarsnacht toe te laten, worden genomen door de gemeente. Voor sommige gemeenten geldt helemaal geen verbod, bij anderen moet je een aanvraag indienen om vuurwerk af te steken en bij nog anderen is er een strikt verbod. Wanneer u van plan bent om enkele pijlen af te vuren, informeert u zich best even bij de gemeente.

Hier en daar zullen gemeenten zelf het vuurwerk organiseren. Aan de kust zal het stadsbestuur van De Panne, Middelkerke en Koksijde hun inwoners van vuurwerkspektakel voorzien.

4. Kan ik gaan vieren in het buitenland?

U kunt gerust de nacht van oud op nieuw doorbrengen op een vakantiebestemming. Hou dan wel rekening met de coronamaatregelen en reisregels van het land van bestemming. Veel landen vragen het CST, een inreisformulier of soms een negatieve test voor u het land mag binnenkomen.