Ex-minister Serge Kubla moet voor de rechter verschijnen

De voormalige Waalse minister van Economie en ex-burgemeester van Waterloo Serge Kubla (MR) wordt vervolgd wegens witwassen, corruptie en schriftvervalsing.

Het proces tegen Serge Kubla en een tiental andere verdachten begint op 19 januari voor de rechtbank in Brussel met een zitting waarop het verloop van het proces wordt bepaald. Dat meldt Le Soir en werd aan De Standaard bevestigd. De voormalige Waalse minister van Economie en ex-burgemeester van Waterloo wordt ervan verdacht dat hij – als lobbyist voor het bedrijf Duferco – in 2010 geld zou hebben gegeven aan Adolphe Muzito, de toenmalige premier van Congo. Dat verliep via een investering in de Congolese ­loterij. Dat geld zou Duferco in staat stellen om zich in te kopen in de Congolese mijnbouw. Een plan dat overigens grandioos mislukte.

Kubla bekende in 2007 dat hij in 2010 in een Brussels hotel 20.000 euro overhandigde aan Muzito’s vrouw, als voorschot op een bedrag van 500.000 euro – ‘matabish’ (een fooi) noemde Kubla het bedrag. Want zonder ‘matabish’ te betalen, is het onmogelijk zaken te doen in Congo. Maar ‘matabish’ geven aan een minister staat in ons recht gelijk met corruptie. Voor zijn ‘consultancydiensten’ ontving Kubla volgens onze informatie in twee jaar tijd een slordige 500.000 euro van een dochterbedrijf van Duferco. Het geld kwam bij hem terecht via een Zwitserse rekening. Behalve Kubla staat nog een aantal verantwoordelijken van Duferco terecht.