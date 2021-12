Jury op proces tegen Ghislaine Maxwell stelt verdict opnieuw uit

De jury van de rechtbank in New York waar de Britse societyfiguur Ghislaine Maxwell terechtstaat, heeft haar verdict opnieuw uitgesteld. De rechter vreest dat een corona-uitbraak binnenkort de rechtszaak zal bemoeilijken en wil spoed in de zaak.

De zes vrouwen en zes mannen, die er sinds een week niet in slagen unanimiteit te bereiken over de schuld of onschuld van Maxwell, vroegen nogmaals of ze de transcripties konden herlezen van verscheidene getuigenissen op het proces. Het proces begon op 29 november.

Ghislaine Maxwell (60) zit in New York in de gevangenis sinds ze in de zomer van 2020 opgepakt werd. Ze staat terecht omdat ze minderjarige meisjes zou bezorgd hebben aan haar vroegere partner, de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein. Die meisjes zouden in de periode 1994-2004 seksueel uitgebuit zijn door hem. Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in de gevangenis.

Tegenover het getalm van de jury liet de rechter van de federale rechtbank in Manhattan, Alison Nathan, zich dinsdag ongerust uit over de ‘astronomische piek’ in de besmettingen met de omikronvariant in New York. Ze dreigde ermee de twaalf juryleden in het nieuwjaarsweekend te laten terugkeren als ze niet tot een verdict komen.

Ghislaine Maxwell riskeert tientallen jaren cel als ze schuldig wordt bevonden aan de zes misdrijven die haar ten laste worden gelegd. Zelf pleit ze onschuldig.