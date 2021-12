Raad van State zet grondverplaatsing Oosterweel op losse schroeven

De Raad van State heeft in een spoedarrest de basis waarop bouwheer Lantis bij de Oosterweelwerken met PFOS vervuilde grond verplaatst, geschorst. Daardoor kunnen die werken voorlopig niet meer plaatsvinden.

Op de werf op linkeroever van Oosterweel, de verbinding die de Antwerpse ring moet rondmaken, graaft bouwheer Lantis met PFOS vervuilde grond af, onder meer op de plaats waar de tunnelkokers moeten komen. Die wordt verderop gebruikt voor een veiligheidsberm rond de vestiging van 3M, de Amerikaanse multinational die de bron is van de vervuiling.

De Raad van State zet in een arrest bij spoed vanavond die werken op losse schroeven. Volgens de Raad zijn de attesten van de Vlaamse overheidsdienst Grondbank dat de werken toestaan, de zogenaamde conformverklaringen, onwettig. Het zijn milieuorganisatie Greenpeace en burgerbeweging Grondrecht die de zaak hadden aangespannen.

De reden waarom Lantis de vervuilde grond kan verplaatsen, is omdat het alle werken als eenzelfde project beschouwt. Maar volgens de Raad van State gaat het om ‘drie onderscheiden projecten die telkens het voorwerp zijn van meerdere vergunningen’.

Daarmee gaat de Raad nog verder dan de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Ovam eerder was gegaan. Volgens Ovam was er sprake van twee werkzones, volgens de Raad van State is het er nog een meer: naast de oosterweelwerken op Linkeroever en de Scheldetunnel is er ook nog de werkzone op de terreinen van RM, waar een veiligheidsberm moet komen. Dus schenden de conformverklaringen de Vlaamse regels. Ze maken het namelijk mogelijk om grond te verplaatsen van de ene werkzone naar de andere.

De Raad van State sprak zich op erg korte termijn uit wegens de mogelijke gevolgen van PFOS-vervuiling voor de volksgezondheid. ‘De grondverplaatsing in de werkzone kan niet rechtsgeldig gebeuren’, zegt een woordvoerder van de Raad van State. ‘Men zal een nieuwe conformverklaring moeten opstellen op voort te kunnen.’

Lantis zegt het arrest te bestuderen en kan voorlopig nog geen reactie kwijt, zegt woordvoerster Annik Dirkx. Ze zegt voorlopig niet te kunnen inschatten wat de gevolgen van het arrest zijn voor de werken. Eerder had een burgerlijke rechter een gelijkaardige zaak nog bij kort geding afgewezen.