MIA’s verplaatst naar april

De ‘Music Industry Awards’, kortweg de MIA’s, zullen doorgaan op 30 april in plaats van 3 februari 2022. De verschuiving heeft alles te maken met de coronamaatregelen.

De MIA’s, de muziekprijzen van de VRT, bekronen jaarlijks de beste artiesten en nummers uit Vlaanderen. De editie in april 2022 moet een dubbeleditie worden en zal zowel de edities uit 2020 en 2021 goedmaken. Welke artiesten dan in paleis 12 van de Brusselse heizel zullen optreden, wordt later bekendgemaakt. Wie al een ticket kocht voor februari, kan dat nu in april gebruiken. De Week van de Belgische muziek, waarmee de MIA’s in normale omstandigheden hadden samengevallen, behoudt wel de datum van 31 januari tot 6 februari.

Ook het Gala van de Gouden K’s, een awardshow van jeugdzender Ketnet, wordt uitgesteld en zal doorgaan op 3 april 2022 in het Antwerpse Sportpaleis.

‘Deze beslissing werd genomen omwille van de huidige covid-19-omstandigheden’, schrijft de VRT in een persbericht.