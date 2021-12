Vandaag zijn sociale media het populairste strijdtoneel voor ideologische en politieke gevechten allerhande. Maar de straat blijft de beste graadmeter om in te schatten hoe hard een kwestie werkelijk leeft. En het was druk in 2021, met een verbijsterende aanval op de democratie in de VS, her en der protesten tegen de coronamaatregelen en bij uitbreiding tegen ‘het systeem’ en voor ‘de vrijheid’. De gevestigde orde staat zichtbaar onder druk.