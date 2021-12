Dinsdag werd in de Spaanse gemeente Ibi het jaarlijkse Els Enfarinats gevierd. Twee teams, verkleed in militaire pakken, nemen het tegen elkaar op in een hevige strijd om de stad. De belangrijkste ingrediënten van het gevecht zijn bloem, eieren en vuurwerk. Hoe dat eraan toeging, ziet u in de video hierboven.