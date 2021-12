Cabaretier en actrice Els de Schepper is blij met de beslissing van Raad van State om de cultuursector opnieuw te openen. Alleszins, als het zo zou blijven. In een filmpje op haar Instagrampagina steekt ze de draak met het jojobeleid waar de cultuursector de dupe van werd. ‘Ik vraag me af hoe lang het zal duren vooraleer het Overlegcomité er weer hun “wetenschappelijke” draai aan zal geven’, klinkt het.