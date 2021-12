Politie Hongkong arresteert zes journalisten, nieuwszender Stand News sluit deuren

In Hongkong heeft de nationale veiligheidspolitie woensdag zes mensen gearresteerd die banden hadden met de online nieuwspublicatie Stand News. De krant South China Morning Post beschreef Stand News als een ‘populaire uitlaatklep onder activisten van de oppositie in Hongkong’. Stand News zal sluiten na arrestaties en huiszoeking.

De politie van Hongkong zei in een verklaring ‘zes hogere stafleden of voormalige hogere stafleden van een online mediabedrijf’ te hebben gearresteerd wegens ‘samenzwering om opruiende publicaties te publiceren’. De politie heeft een huiszoekingsbevel verkregen om ‘relevant journalistiek materiaal’ in beslag te nemen op grond van de nationale veiligheidswet. Stand News heeft via Facebook aangekondigd dat het de deuren zal sluiten.

Sinds 1 juli 1997 maakt de voormalige Britse kolonie weer deel uit van China en wordt Hongkong semi-autonoom bestuurd als een speciale administratieve regio. Vorig jaar legde China Hongkong die drastische, nationale veiligheidswet op. Peking hoopt zo een einde te maken aan de prodemocratische beweging in Hongkong. Honderden activisten werden gearresteerd op basis van die veiligheidswet, die even vaag als verreikend is.