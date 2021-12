Oud-gouverneur Cuomo niet vervolgd voor 2 aanklachten grensoverschrijdend gedrag

De voormalige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, zal niet vervolgd worden voor de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag bij twee vrouwen in Westchester County. Openbaar aanklager Mimi Rocah zegt weliswaar over ‘overtuigend bewijs’ te beschikken dat Cuomo de twee vrouwen op ongepaste wijze heeft aangeraakt, maar dat gedrag zou niet strafbaar zijn in de staat New York.

Tegen Cuomo lopen meerdere zaken. De bal ging aan het rollen toen zijn medewerker Brittany Commisso hem ervan beschuldigde haar in zijn ambtswoning betast te hebben. In augustus diende ze een klacht in, enkele dagen na een vernietigend rapport van procureur-generaal Letitia James van New York over de vele aantijgingen van seksuele agressie tegen de 63-jarige Democraat. In dat rapport werden elf gevallen opgelijst van vrouwen die slachtoffer werden van Cuomo. Een week na de publicatie van dat rapport nam Cuomo ontslag.

Broer Chris Cuomo

Volgens het rapport vonden twee gevallen van seksueel overschrijdend gedrag plaats in Westchester County. Daar zou Cuomo een agente gedwongen hebben zich door hem te laten kussen en een andere vrouw zonder haar toestemming bij de arm hebben gepakt en op de wang hebben gezoend. Vorige week nog bepaalde ook openbaar aanklager Joyce Smith van Nassau County dat Cuomo geen strafbaar feit pleegde. Dezelfde agente beschuldigde hem ervan haar ook daar ongepast te hebben aangeraakt.

Begin december werd zijn broer Chris Cuomo, presentator op CNN, op non-actief gezet. Dat was omdat er nieuwe bewijzen aan het licht waren gekomen over hand-en-spandiensten aan zijn broer Andrew. Chris Cuomo overschreed deontologische lijnen door het strategische team van zijn broer te adviseren en hem te briefen over hoever diverse media stonden met nieuwe onthullingen.