Zwaarbewolkt, maar zeer zacht voor de tijd van het jaar

De komende dagen profiteert ons land van zeer zachte lucht van subtropische oorsprong. De maxima lopen op tot 15 graden. Dat meldt het KMI.

Woensdag begint droog met enkele schuchtere opklaringen. In de loop van de ochtend trekt de hemel echter weer dicht en volgen er perioden van regen. Tegen de avond worden maxima van 10 tot 14 graden bereikt. In de loop van de dag wordt de wind aan zee zeer krachtig of zelfs stormachtig: rukwinden kunnen er oplopen tot 70 kilometer per uur. Woensdagnacht blijft het zacht, met minima van 10 tot 12 graden. Het blijft wel stevig waaien, vooral aan zee.

Donderdag wordt overwegend zwaarbewolkt, met hier en daar wat lichte motregen. Het blijft zacht met maxima tussen 10 en 15 graden. Het KMI voorspelt mooie opklaringen voor vrijdagochtend. Na de middag wordt het bewolkt. In het noorden van het land kan er een bui vallen. Ook dan blijft het zacht met maxima tussen 10 en 14 graden. Het blijft eveneens waaien: aan zee kunnen rukwinden tot 60 kilometer per uur voorkomen

De eerste dag van het jaar belooft droog en zacht te zijn, met mooie opklaringen. Maxima schommelen opnieuw tussen 10 en 15 graden. Zondag trekt een storing van west naar oost door het land. In de loop van de dag wordt het zwaarbewolkt, gevolgd door perioden met lichte regen. Met maxima van 8 tot 13 graden is het nog steeds zacht.

Maandag wordt wisselvallig en winderig, met vaak veel wolken en af en toe wat zon. Verspreid over het land vallen er enkele buien. Het wordt pakweg 10 graden in het centrum van het land. Ook dinsdag is wisselvallig met perioden van regen. Het wordt een stuk frisser met maxima rond 5 à 6 graden in het centrum van het land.