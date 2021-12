Verlinden: ‘Cultuursector kan terugkeren naar maatregelen van voor vorige week’

Ook vanuit politieke hoek komen er reacties op de beslissing van de Raad van State om de sluiting van de cultuursector te schorsen. Minister Verlinden bekijkt de praktische toepassing van het arrest, Pvda-voorzitter spreekt van een ‘straf’ voor een regering ‘die haar eigen beslissingen niet meer uitgelegd krijgt’.

‘We moeten nu snel schakelen om de cultuursector een antwoord te geven op de vragen die ze heel duidelijk hadden laten klinken’, reageert minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) in Terzake op Canvas.

Op VTM verduidelijkte Verlinden: ‘Wat mij betreft kunnen we terugkeren naar de maatregelen van voor het koninklijk besluit van vorige week. ‘Op die manier zou er weer een beperkt aantal voorstellingen, op een veilige manier mogelijk zijn.’

Bouchez: ‘Sector op proportionele en veilige manier openhouden’

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was er als de kippen bij om te reageren. ‘De Raad van State wijst erop dat het niet bewezen is dat cultuurhuizen besmettingshaarden zijn’, benadrukte Bouchez op Twitter. ‘De MR heeft een jaar geleden wetenschappelijk bewijs gevraagd toen de de contactberoepen werden gesloten. We zijn daarin niet gevolgd...’

‘Ik pleit opnieuw, zoals ik al weken voorstel, om op basis van stappenplannen en protocollen – opgemaakt met de sector zelf – de cultuursector op een proportionele en veilige manier open te houden, in functie van de capaciteit en uitrusting van een zaal’, verklaarde Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V). Hij noemde het ‘een goede zaak dat het middenveld zich kan richten tot de Raad van State, die zich over rechtshandelingen kan uitspreken, en deze schorsen of vernietigen’.

Pvda-voorzitter Raoul Hedebouw sprak op Twitter van ‘een straf voor de partijen van de federale meerderheid’. ‘De Raad moest tussenkomen tegen een regering die haar eigen beslissingen niet meer uitgelegd krijgt.’