Frank Raes neemt afscheid van Extra Time: ‘Ik ben maar een passant’

Na meer dan 400 afleveringen gaat Frank Raes, hét gezicht van Extra Time, genieten van zijn pensioen. ‘Ik heb er vrede mee, het is genoeg geweest’ aldus Raes.

Straks geeft hij de fakkel door aan Aster Nzeyimana. Na Martine Tanghe, Linda De Win en Michel Wuyts neemt de VRT opnieuw afscheid van een van zijn schermgezichten. ‘Dan konden ze tegen mij moeilijk zeggen dat ik mocht blijven’ , zegt Raes in een gesprek met de Sjotcast van Het Nieuwsblad. ‘Vergeet niet dat ik intussen al 43 jaar als sportjournalist actief ben, mijn eerste opdrachten deed ik al in 1978.’

In zijn begindagen deed hij vooral live-interventies als sportreporter, daarna groeide hij uit tot een van de meest geprezen commentatoren van het land. In 2009 begon hij met presenteren van Extra Time.

Duizenden uren bracht Raes door aan zijn – soms vervloekte – tafel. ‘Eigenlijk is het wel een beetje mijn kindje. Ik heb het programma mee opgestart. Of ik het moeilijk vind om Extra Time nu uit handen te geven? Eigenlijk heb ik er geen problemen mee’, geeft Raes toe. ‘Na al die afleveringen kom je jezelf ook een beetje tegen. Sommige afleveringen verlopen wat moeizamer, ook omdat het lastig is om steeds weer interessante gasten aan tafel te krijgen. Hein Vanhaezebrouck en Radja Nainggolan nemen geen blad voor de mond, maar daarbuiten zijn er maar heel weinig gasten die echt zeggen wat ze denken. Een gast die zijn gedacht zegt, dat is verleden tijd.’

Het zal wennen zijn voor de kijker. Geen Frank Raes meer, maar Aster Nzeyimana die zijn plek inneemt. ‘Het zal net iets anders zijn met Aster in Extra Time. Ik heb mijn eigen stijl en Aster heeft de zijne. Over zijn opvolger heeft hij alleen maar lovende woorden in petto: ‘Of ik hem nog gouden raad wil meegeven? Nee dat doe ik niet. Ik heb er alle vertrouwen in dat Aster het goed gaat doen. Hij is een groot talent en heeft kwaliteiten als presentator. Hij is verbaal sterk, heeft flair en niet onbelangrijk: hij kent wat van voetbal.’