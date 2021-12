Reacties | ‘Heb al een kwartier kiekenvlees’

De cultuursector reageert voorzichtig enthousiast tot uitgelaten op de beslissing van de Raad van State om de sluiting te schorsen. ‘We hopen ten laatste maandag weer open te gaan’, klinkt het bij De Studio. Vanuit politieke hoek reageert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez triomfantelijk.

Acteur Michael Pas moet even bekomen van de beslissing van de Raad van State, maar noemt het ‘een hele fijne kortetermijnsoverwinning.’ ‘Ik heb het gevoel dat een onrecht is rechtgezet. Als de regering daar niet in slaagt, dan moet de Raad van State het maar doen.’ Pas was vanochtend ook op het digitale overleg met minister Frank Vandenbroucke. Ook dat stemde hem positief. ‘Tot nu was het altijd zwart of wit, open of toe. Uit de vergadering van vanochtend onthoud ik dat minister Vandenbroucke het idee van proportionaliteit steunt, waar wij al sinds dag één voor pleiten. Laten we nu een stappenplan uitwerken om de sector weer te heropenen, zodat we vanaf januari op een meer doordachte manier kunnen omgaan met de correlatie tussen covid en cultuur.’

‘Ik loop al een kwartier rond met kiekenvlees’, zegt acteur Stany Crets. ‘Het is grote stap in de juiste richting dat random beslissingen van de overheid toch teruggefloten kunnen worden. Dit is een onwaarschijnlijke overwinning voor de cultuur én voor de democratie. Het is een mooi precedent, ook voor andere sectoren. Dit is een niet te onderschatten scharniermoment in de hele coronacrisis. Hier wordt een signaal gegeven aan de overheid: “get your shit together”. Persoonlijk had ik verwacht dat het besluit lang op zich zou laten wachten, maar blijkbaar zag de Raad van State de urgentie ervan in.’ In de onmiddellijke praktijk verandert dit voor Crets niet veel. ‘We hebben net de speelreeks van The sound of music afgeblazen en verplaatst naar Pasen, dat kunnen we nu niet zomaar terugdraaien. Het zou ook niet rendabel zijn, zolang we niet op volle capaciteit kunnen spelen.’

Het Depot: ‘Bekijken wat dit inhoudt’

Ook Marc Verstappen van cultuurhuis De Studio in Antwerpen reageert verheugd. ‘Dit is zeer positief nieuws. Nog meer voor de bioscopen dan voor de theaters, want voor cinema’s is dit een economisch zeer belangrijke periode.’ De Studio herbergt zowel een theaterzaal als een filmwerking. Verstappen is al druk aan het heen en weer mailen om de activiteiten weer te kunnen heropstarten. ‘Deze week is allicht verloren, maar ten laatste op maandag hopen we weer te kunnen hervatten. Maar eerst personeel optrommelen.’

Mike Naert van concertzaal Het Depot in Leuven is blij verrast met de beslissing van de Raad van State, maar houdt een slag onder de arm. ‘We moeten rustig bekijken wat het juist inhoudt. Ik begrijp dat het een terugkeer is naar de vorige situatie, waarbij we nog steeds maar mogen werken met een zaalcapaciteit van maximum 200 mensen. Dat is voor ons niet rendabel om concerten te organiseren.’ Maar Naert is optimistisch. ‘Dit is een belangrijke mentale overwinning en een erkenning dat onze sector veilig kan werken. En het is ook niet slecht dat deze keer de politiek eens wordt teruggefloten op hun absurde beslissing, nadat het de voorbije twee jaren telkens de cultuursector was die werd teruggefloten.’

Van De Wauwer (CD&V): ‘Sector op proportionele en veilige manier openhouden’

Vanuit politieke hoek was MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez er als de kippen bij om te reageren. ‘De Raad van State wijst erop dat het niet bewezen is dat cultuurhuizen besmettingshaarden zijn’, benadrukt Bouchez op Twitter. ‘De MR heeft een jaar geleden wetenschappelijk bewijs gevraagd toen de de contactberoepen werden gesloten. We zijn daarin niet gevolgd...’

‘Ik pleit opnieuw, zoals ik al weken voorstel, om op basis van stappenplannen en protocollen – opgemaakt met de sector zelf – de cultuursector op een proportionele en veilige manier open te houden, in functie van de capaciteit en uitrusting van een zaal’, reageert Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V). Die noemt het ‘een goede zaak dat het middenveld zich kan richten tot de Raad van State, die zich over rechtshandelingen kan uitspreken, en deze schorsen of vernietigen’.

Pvda-voorzitter Raoul Hedebouw spreekt op Twitter van ‘een straf voor de partijen van de federale meerderheid’. ‘De Raad moest tussenkomen tegen een regering die zijn eigen beslissingen niet meer uitgelegd krijgt.’