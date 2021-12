Mathieu van der Poel past voor veldritten in Loenhout en Hulst

Na zijn opgave maandag in de veldrit van Heusden-Zolder laat Mathieu van der Poel (26) nu de crossen van Loenhout (30/12) en Hulst (2/01) schieten. Dat meldt Wielerflits. De Nederlander geraakt maar niet verlost van rugklachten.

Van der Poel maakte afgelopen zondag in Dendermonde zijn rentree in het veld, maar moest toen zijn meerdere erkennen in Wout van Aert. Maandag kreeg hij in Heusden-Zolder een herkansing, maar Van der Poel moest al snel opgeven omdat zijn rug opnieuw was beginnen opspelen. Dat is allicht ook de reden van zijn forfait voor de komende crossen in Loenhout en Hulst.

Op 30 januari staat in het Amerikaans Fayetteville met het WK het grote doel van de regerende wereldkampioen veldrijden op het programma. Afwachten of dat in het gedrang komt.