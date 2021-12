Verkeer in Antwerpen muurvast: ‘Iedereen wil toch maar in centrum parkeren’

De parkings in Antwerpen kunnen de grote toevloed van (Nederlandse) shoppers dinsdagmiddag niet aan, wat overal in het centrum files veroorzaakt. De politie roept automobilisten op weg te blijven uit de stad. ‘Parkeer aan de rand, dat bespaart een hoop frustratie en tijd.’

De Antwerpse politie zag zich dinsdagnamiddag genoodzaakt om het verkeer op verschillende plaatsen in het centrum van de stad naar de Leien af te leiden. Vandaaruit worden automobilisten geadviseerd om zich te parkeren op één van de park-and-rides aan de rand van de stad.

‘Iedereen wil graag dichtbij het centrum parkeren’, legt woordvoerder Wouter Bruyns van de lokale politie uit. ‘Mensen staan tevergeefs te wachten aan volzette parkeergarages. De automobilisten die wel willen doorrijden, komen daardoor ook vast te staan. Wij kunnen blijven sensibiliseren, maar mensen proberen het toch.’

Bruyns roept alle bezoekers ook voor de komende dagen op om zich buiten de stad te parkeren en vandaaruit met het openbaar vervoer naar het centrum te komen. ‘Van waar u ook komt, of het nu van Nederland is of van elders. Het zal u veel frustratie besparen, in plaats van meer dan een uur tevergeefs in de file te staan, bent u er met het openbaar vervoer op een half uur. Dat is voor iedereen meer haalbaar.’

Gouverneur: ‘Kan Nederlanders toegang niet verbieden’

Wie in Antwerpen woont, kan niet naast de vele Nederlandse nummerplaten kijken op de toegangswegen naar de stad. Maandag stond er vijf kilometer file aan de Nederlands-Belgische de grens, en ook dinsdagvoormiddag stonden er vanuit Breda files naar de E19 richting Antwerpen.

Antwerps gouverneur Cathy Berx herhaalde dinsdag tegenover Het Nieuwsblad dat ze geen extra maatregelen zal nemen om die buitenlandse toestroom tegen te houden. ‘Gewoon omdat het niet kan’, legde Berx maandag al aan de krant uit. ‘Juridisch gezien hebben we weinig instrumenten omdat je ook niet-essentiële verplaatsingen mag doen. Daarom wordt er nu in Antwerpen wel scherp op gehamerd dat de maatregelen goed gevolgd worden. De horecazaken hebben dat ook al aangegeven dat ze die toezicht belangrijk vinden. Maar eigenlijk staan we voor de rest machteloos.’