Eerste hulp bij complotdenkers: Duitsers richten hulppunt op voor familie en vrienden van complotfanatici

Complottheorieën worden populairder en zetten heel wat relaties onder druk. De Duitsers Janek Buchheim en Steffi Bahro richtten een hulpcentrum op om die relaties te herstellen.

Collega’s, vrienden of familie die de vaccins kunnen missen als kiespijn of in alles de hand van Bill Gates of Georges Soros zien. Tijdens de coronacrisis kregen heel wat samenzweringstheorieën de wind in de zeilen. Complotdenkers zien elke ontwikkeling in de pandemie als onderdeel van een groter plan, dat enkel de complotdenkers doorhebben. Trouwe aanhangers van zo’n theorieën botsen daardoor vaker met mensen die hun mening niet delen. Het dreigt zelfs jarenlange vriendschappen of liefdesrelaties onder druk te zetten.

In het Duitse Potsdam kan je daarvoor voortaan hulp inroepen. Het Demos-Institut für Gemeinwesenberatung wil de banden tussen believers en non-believers herstellen. Het belooft ook om emotionele conflicten te beslechten en hulp te bieden bij eventuele juridische vragen. Ze zijn te bereiken via hun website, maar bieden hun diensten ook aan via de telefoon. ‘In vele gevallen gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan. Probeer bijvoorbeeld activiteiten te doen waarbij het complot niet ter sprake kan komen. Zo kan de band terug herstellen’, schrijft het Duitse Zeit.

De bezielers van het hulpcentrum vinden het belangrijk om complotdenkers binnen je vrienden- of familiekring te houden. Eens de banden doorgeknipt worden, verhoogt de kans op radicalisering, redeneren de oprichters.