Officieel: amateurvoetbal wordt al zeker twee weken stilgelegd

Het amateurvoetbal wordt opnieuw tijdelijk stilgelegd door de maatregel van het laatste Overlegcomité om geen publiek meer toe te laten. Alle eerste ploegen van tweede amateur tot en met vierde provinciale zullen tot en met 28 januari geen competitie meer spelen. De competities van de jeugd-, recreatie-, reserve- en minivoetbalploegen blijven wel doorgaan. Over eerste amateur volgt later vandaag nog een beslissing, maar ook die competitie zal allicht stilliggen tot en met 28 januari.

De hoge coronacijfers en de opgelegde maatregelen van het laatste Overlegcomité nopen Voetbal Vlaanderen en de Waalse tegenhanger ACFF ertoe om het amateurvoetbal opnieuw tijdelijk stil te leggen. Het Overlegcomité van vorige week woensdag besliste dat het amateurvoetbal net als het profvoetbal opnieuw zonder publiek moet doorgaan. Die maatregel geldt voorlopig tot en met 28 januari en dus wordt ook het amateurvoetbal tot dan stilgelegd. “Zonder publiek is amateurvoetbal niet haalbaar”, klonk het eerder al bij Voetbal Vlaanderen. Zonder de inkomsten van toeschouwers is het voor veel clubs financieel onhoudbaar om alles te organiseren.

De teneur op het crisisoverleg gisteren ging al richting tijdelijke stopzetting van de amateurcompetities. Nu is die beslissing ook officieel. Zowel Voetbal Vlaanderen als de Waalse tegenhanger ACFF beslisten om het amateurvoetbal tot en met 28 januari stil te leggen. Het amateurvoetbal ligt momenteel al stil omdat de winterstop daar al begonnen is. In principe moeten ze er op 15 januari weer aan beginnen, maar dat zal dus niet gebeuren. De twee uitgestelde speeldagen zullen ingehaald worden op 27 februari en op 17 april.

Alle trainingen mogen wel blijven doorgaan, net zoals de competities van jeugd-, recreatie-, reserve-, futsal- en minivoetbalploegen. Ook de kantines blijven open, want daar geldt het protocol van de horeca. Bij de jeugd zijn twee begeleiders per kind toegelaten.

Mocht het overlegcomité dat midden januari opnieuw plaatsvindt alsnog versoepelingen omtrent publiek bij sportwedstrijden aankondigen die meteen ingaan, dan zal Voetbal Vlaanderen op de beslissing terugkomen om het amateurvoetbal met twee weken uit te stellen. Maar die kans lijkt klein.