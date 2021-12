Omikron zorgt al voor stijgende besmettingscijfers bij jongeren en in Brussel

Ja, de coronacijfers dalen nog steeds, maar toch tekenen zich her en der weer stijgingen af. Zo gaat het aantal besmettingen in Brussel en ook onder 20- tot 29-jarigen weer de hoogte in.

Het dagelijks bulletin dat we van Sciensano krijgen, toont ook vandaag opnieuw een dalende trend wat betreft alle belangrijke statistieken in ons land. Minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames, minder bedden bezet op intensieve zorg. Maar naast die gemiddelden tekent zich ook alweer een nieuwe stijging af. Want in de leeftijdscategorie van 20- tot en met 29-jarigen is het aantal besmettingen licht gestegen met 3 procent. En ook in Brussel gaan de algemene cijfers weer omhoog: met 4 procent.

Dat komt omdat er eigenlijk twee versies van het coronavirus aan het circuleren zijn. Enerzijds is delta aan het afnemen, anderzijds is omikron flink aan het stijgen. En het is die omikron die nu dus voor het eerst z’n gezicht laat zien. ‘Dit zijn inderdaad de eerste tekenen’, zegt Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt. ‘Het is niet ongebruikelijk dat als een nieuwe golf aantrekt, die eerst begint in de wat jongere groepen: zij hebben vaak meer contacten. Dat zal in de allereerste golven allicht ook het geval geweest zijn, maar toen hadden we er minder zicht op.’

Cijfers zakken héél snel

‘We weten niet wanneer die andere leeftijdsgroepen en andere regio’s zullen volgen. Meer nog: het valt op dat de cijfers nu zelfs nog héél fors dalen. In West-Vlaanderen zakken de besmettingen nog met -40 procent, Limburg tekent -38 procent op.’ Ook in de ziekenhuizen gaat het stilaan beter. ‘Met 613 bedden is er nog steeds veel plaats bezet op intensieve zorg, maar we zitten toch al aan een totale daling van 200 bedden.’

In het verleden zagen experten het omgekeerde fenomeen: curves die héél langzaam zakten. ‘Vroeger duurde de afdaling maanden, dat zagen we in golven één en twee’, zegt Molenberghs. ‘In derde golf zagen we dat de afbouw van intensieve zorg sneller ging dan de opbouw. Dat zien we nu ook: we nemen aan dat dat ook met de vaccinatie te maken heeft, en dat zelfs wie zwaar ziek is toch nog een beetje bescherming geniet.’