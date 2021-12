Tweede tijdcapsule gevonden onder eeuwenoud Amerikaans standbeeld

In het Amerikaanse Richmond is een tweede tijdcapsule gevonden die meer geheimen over de burgeroorlog moet prijsgeven. De vondst van een eerdere tijdcapsule onder hetzelfde standbeeld draaide uit op een sisser.

Een koperen doos van ongeveer 16 kilogram zorgt opnieuw voor hoop bij onderzoekers in Richmond, een stad in de Amerikaanse staat Virginia. Ze hopen om in de doos voorwerpen te vinden die dateren uit de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865. Kranten uit 1887, het jaar waarin het standbeeld werd gebouwd, beweren dat er in de tijdcapsule een foto van een opgebaarde president Lincoln zou zitten. Volgens scans van de capsule bevat het munten, boeken, knopen en misschien zelfs munitie uit de burgeroorlog.

De tijdcapsule zou bij de bouw in 1887 in het piëdestal zijn ingemetseld. Een eerste tijdcapsule die onder het standbeeld werd gevonden, stelde teleur. Toen vonden onderzoekers er onder meer een portret van een arbeider die het standbeeld hielp zetten.