Meer dan 5.000 kraanvogels zijn gestorven tijdens hun massale migratie naar Afrika. Toen de vogels halt hielden in de Hula Valley in het noorden van Israël, raakte een groot deel besmet met de vogelgriep. ‘Het is de ergste klap voor de trekvogels in de geschiedenis van ons land’, aldus de Israëlische minister van Milieu.