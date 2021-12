Brusselse ex-gangster Alain Moussa opgepakt voor verhoor

De federale politie heeft ex-gangster Alain Moussa vanochtend opgepakt voor verhoor in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Ook een bekende van hem werd opgepakt. Dat vernam De Standaard.

Bij huiszoekingen in Ganshoren en Asse werden onder andere een vuurwapen, verschillende gsm’s en computermateriaal in beslag genomen. Het federaal parket bevestigt de huiszoekingen, maar wil niet officieel bevestigen dat Alain Moussa een van de opgepakte mannen is.

De 70-jarige Moussa beschuldigde er het voorbije weekend in een reeks bizarre berichten op Facebook zijn toenmalige gangsterkompanen Philippe De Staerke en Dominique Salesse van dat ze achter de Bende van Nijvel zouden zitten. Ook zijn neef Dan B. verspreidde de berichten gretig mee. Hij zou de tweede man zijn die opgepakt is.

Philippe De Staerke en Dominique Salesse vormden met enkele handlangers in de jaren 80 de ‘Bende van Baasrode’. De groep pleegde overvallen op banken, juweliers en postkantoren.

Ze kregen twintig jaar cel. Ze werden ook lang genoemd als ‘handlangers’ van de Bende van Nijvel. De Staerke werd ooit door onderzoeksrechter Freddy Troch in verdenking gesteld voor de dodelijke overval op de Delhaize van Aalst.

‘Dronken mythomaan’

Moussa maakte korte tijd deel uit van de Bende van Baasrode. Hij zou aan enkele overvallen hebben deelgenomen. Moussa heeft in zowat elk interview ontkend dat hij of de anderen iets te maken hadden met de Bende van Nijvel. Maar hij heeft ook al een paar keer eerder gezegd dat De Staercke erachter zat.

Dat zegt hij nu opnieuw. ‘Het waren De Staerke en Salesse. Ik neem geen drugs meer sinds meer dan een jaar. Ik zou nog meer kunnen vertellen. Het kwam allemaal van hogerop’, zegt hij op zijn Facebookpagina. De beweringen blijven voor de rest vaag. Hij stopt ook niet weg dat hij geld wil in ruil voor bekentenissen.

De Staerke reageerde vandaag al in De Standaard op die verklaringen. ‘Moussa is een drugsverslaafde en een dronken mythomaan. Ik hoor het wel als de politie me wil verhoren. Mijn DNA hebben ze en mijn verklaringen zijn al jarenlang dezelfde. Ik maak me niet ongerust. Ik ben buiten vervolging gesteld door drie rechtscolleges.’

Later op de dag zal blijken of Moussa aangehouden wordt.

De Bende van Nijvel maakte tussen 1982 en 1985 28 slachtoffers bij overvallen op supermarkten. De daders zijn nooit gevonden.