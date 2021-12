India blokkeert buitenlandse geldstromen naar organisatie van Moeder Teresa

De vergunning van de organisatie om buitenlandse geldsteun te ontvangen wordt niet vernieuwd. De Indiase regering vreest dat de geldstromen dienen om inwoners tot het christendom te bekeren.

Op uitgerekend Kerstmis kregen de nonnen van Moeder Teresa in India te horen dat ze niet langer buitenlands geld zullen ontvangen. Volgens de officiële motivatie van de regering van minister-president Narendra Modi brengen de geldstromen ‘ongunstige input’ met zich mee.

Dat is een cryptische omschrijving waarmee de hindoenationalisten in het land gelijk lijken te krijgen. Zij betichten er de organisatie van om mensen tot het christendom te bekeren.

Buitenlandse geldstromen kunnen niet plaatsvinden ‘tot de problemen zijn opgelost’, laat de regering weten. De stichting ontkent dat ze een geheime agenda zou hebben waarmee ze Indiërs tot het christendom wil bekeren.

Het fonds is vernoemd naar de rooms-katholieke zuster Moeder Teresa en werd opgericht in 1950. De voornaamste doelstelling van de organisatie is om de allerarmsten te helpen, naar het voorbeeld van Moeder Teresa. Zij trok tijdens de vorige eeuw van Macedonië naar India om er humanitair werk te doen. In 1979 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede en in 2016 werd ze door paus Franciscus heilig verklaard.